المجلس الوطني الفلسطيني: دعوات اقتحام الأقصى مقدمة لتنفيذ مخططات تستهدف المسجد

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم /الأحد/، إن الدعوات التي يطلقها رؤساء الأحزاب اليهودية اليمينية لاقتحام المسجد الأقصى اليوم، والتي يتزعمها الفاشي، أحد أقطاب حكومة اسرائيل العنصرية بن جفير، لمناسبة "عيد الأنوار" اليهودي، تدق ناقوس الخطر، وما هي إلا مقدمة لتنفيذ مخططات خبيثة تستهدف المسجد.

وحذر فتوح - في بيان صحفي، من خطورة إشعال الشمعدان بساحة حائط البراق، معتبرا ذلك مقدمة لتنفيذ الاقتحام والتوجه به إلى ساحة المسجد.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية الفاشية تلعب بالنار، وتؤجج مشاعر مئات الملايين من المسلمين، وتنتهك القرارات الأممية، التي تخص مدينة القدس، والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر "أن ما تخطط له الأحزاب اليهودية اليمينية المتطرفة وجماعات "الهيكل" المزعوم ستشعل المنطقة، وستحول الصراع إلى ديني، وستنعكس ارتداداته على الجميع".

وعبر فتوح عن خيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي في إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مواقفه لا ترتقي لحجم المأساة التي يعيشها شعبنا منذ 74 عاما.

وأشار إلى أن الائتلاف الحاكم اليميني الفاشي بزعامة بنيامين نتنياهو هو من يحرض ويدعو لاقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه وفرض دخول المتطرفين كأمر واقع ومتاح في كل وقت، الأمر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني ولن يسمح به.

ودعا نتنياهو فتوح إلى ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية في جميع نقاط التماس، والتجمع بالساحات، لإفشال ما يتم التخطيط له من قبل الفاشيين والعصابات الإجرامية الإسرائيلية.

