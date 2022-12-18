أهالى النوبة بقرى كركر يشكرون الرئيس السيسى لتوفير الرعاية الصحية لهم

وجه أهالى النوبة بقرى كركر التابعة لمركز ومدينة أسوان شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على إهتمامه بالبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى كل مكان من خلال توفير الرعاية الصحية لهم وذلك بتنظيم قافلة طبية تشمل كافة التخصصات لتقدم خدمات مميزة لأكثر من ألف مواطن ومواطنة حتى الآن.

كما أشادوا بالإستجابة السريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطالب أهالى قرى كركر المتكاملة والتى تضم 8 قرى بها أكثر من ألفين وحدة سكنية ، وتوجيهاته الفورية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وذلك من خلال إرسال أكبر قافلة صحية شاملة تضم 10 سيارات لعيادات متنقلة بواقع 75 من طاقم الأطباء والصيادلة والفنيين والإداريين ، وتشمل التخصصات المختلفة " الباطنة والأطفال والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأسنان والعظام " وغيرها ، بجانب توفير الأدوية.

قوافل طبية

وأكد الأهالى أنه كان هناك تعاون كبير من الجميع لإنجاح فعاليات هذه القافلة الطبية وذلك بالتنسيق بين جمعية تنمية المجتمع بوادى كركر وكافة الجهات المعنية ، موضحين بأن الخدمات التى قدمتها القافلة إستفاد منها أهالى القرى من كافة الأعمار السنية من الجنسين ، بما فى ذلك أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدارس رياض الأطفال ، والتلاميد والطلاب والطالبات ، وتم إجراء الكشوفات الطبية ، وصرف العلاج المناسب لهم .

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن الدكتور على مصيلحي وزير التموين أعطى تعليماته بتسليم الشركة المصرية بأسوان كميات من الأرز التمويني والحر بإجمالي 1290 طنًا، منها 865 طن أرز تمويني يتم تسليمه للمواطنين بالبطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو، بجانب 425 طن أرز حر يتم بيعه بفروع الشركة المصرية المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

أنشطة متنوعة

وجاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة والمكثفة لإحداث التوازن المطلوب في أسعار السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين، وجارى بالتوازي شحن كميات إضافية.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق، وهو الذي يشهد متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأيضًا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حيث يتم تكثيف الحملات الرقابية، واتخاذ الإجراءات الحازمة مع المخالفين.

وكانت قد انعقدت لجنة الاستلام الابتدائي (إحلال وتجديد) لمعهد الدكتور جاد يوسف الإعدادي الثانوي بنين بالكلح شرق بإدفو، بحضور الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية.