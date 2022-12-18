بوتين: نريد نظاما عالميا جديدا تتساوى فيه جميع الدول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، إن روسيا لا تعيش فقط حاليا مرحلة تغييرات كبيرة ولكن العالم بأسره يتغير.

وأضاف بوتين في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفيستي": "نريد نظاما عالميا جديدا تتساوى فيه جميع الدول.

نظام عالمي جديد

في سياق متصل، قال السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنتونوف، لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن نظامًا دوليًا جديدًا بدأ في الظهور، وأن الولايات المتحدة من المرجح أن تخسر فيه على المدى الطويل إذا لم تتحرك للتأقلم معه، رغم جهودها لتأكيد الزعامة العالمية من خلال دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

واعتبر أنتونوف أن الأزمة الأوكرانية أصبحت، من دون مبالغة، "نقطة تحوّل في تاريخ العلاقات الدولية".

ورأى السفير الروسي، أن التطورات التي حدثت خلال الأعوام الثمانية الماضية، التي بدأت في عام 2014، عندما أدت انتفاضة في أوكرانيا إلى صعود حكومة موالية للغرب، واندلاع انتفاضة انفصالية موالية لموسكو في شرق أوكرانيا، "تخضع لدراسة دقيقة" من قبل الدبلوماسيين، والمحللين، وعلماء السياسة، وأنها "ستظهر بشكل كبير في كتب التاريخ".

ورأى أنتونوف، أن الولايات المتحدة شنت حملة طويلة الأمد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تهدف إلى "إنشاء معقل مناهض لروسيا" على الأراضي الأوكرانية من خلال وسائل حكومية وغير حكومية "تشجع العداء تجاه كل شيء روسي".

وتابع: "وهنا يثار التساؤل، لماذا كان من المهم للغاية للولايات المتحدة إنشاء منطقة مضطربة على حدودنا؟ على كل حال، روسيا أُضعفت للغاية بالفعل نتيجة لأحداث عام 1991، وكانت تعيش أوقاتاً عصيبة ولم تستطع منافسة الولايات المتحدة".