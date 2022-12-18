بلقيس تظهر بإطلالة من تصميم فالنتينو في حفل ختام كأس العالم.. صور

شاركت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي في حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر، وذلك قبل انطلاق المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين.

وغنت بلقيس بمشاركة عدد من نجوم العالم والعرب في توليفة غنائية قدمت بشكل مباشر أمام العالم على أرضية ملعب المباراة بستاد لوسيل الذي استضاف النهائي بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.



وشاركت بلقيس في الفقرة الغنائية بحفل الختام بالمشاركة مع دافيدو عايشة و أوزونا وجيمس و نورا فتحي ورحمة رياض.

وظهرت بلقيس بإطلالة باللون الذهبي من خلال ملابس أعدت لها خصيصاً من فالنتينو لتكون أول فنانة عربية ترتدى ملابس صنعت لها خصيصاً من دار الأزياء الإيطالية.

يذكر أن بلقيس كانت سافرت إلى الدوحه منذ أيام لإجراء التحضيرات الأخيرة والمشاركة في بروفات لأقوى حفلاتها الغنائية بنهائي كاس العالم.



وتم تقديم الفقرات الغنائية باللغتين العربية والإنجليزية ليخرج كأس العالم في نسخته الأخيرة بشكل مشرف للعرب على كافة الأصعدة سواء كانت الفنية بوجود فنان عربي في حفل الختام و علي المستوى الرياضي بوصول المنتخب المغربي لنصف النهائي وتحقيق المركز الرابع وأيضا على المستوى التنظيمي .

بلقيس كانت قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم وحققت الأغنية صدى كبير في محركات البحث على المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي.

لتنهى بلقيس عام ٢٠٢٢ بعدد وافى من النجاحات الفنية داخل الوطن العربي اكتملت بالمشاركة في أهم محفل كروي في العالم وهو نهائي كأس العالم .

يذكر أن بلقيس أحيت الفترة الأخيرة عدد من الحفلات الغنائية داخل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و سلطنه عمان وكان آخر أغنياتها "أمام مرايتي" وأخر أغنية باللهجة المصرية كان "المزاجنجني".