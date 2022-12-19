ماذا يحدث بالمحلات خلال أسبوعين؟.. تسعيرة جبرية للأرز وهذا مصير باقي السلع

تعمل الدولة على ضبط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، وتتخذ العديد من الإجراءات الرادعة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع، الذي تسببت فيه الأزمات العالمية، وفي مقدمتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها الاقتصادية، إلى جانب التأثيرات الممتدة من جائحة فيروس كورونا، وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما أثر على اقتصاديات العالم بأسره.

أسعار استرشادية للسلع

السلع الاستراتيجية وأسعارها، دائما ما تكون محل اهتمام المواطنين والحكومة، وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير احتياطي من السلع الاستراتيجية وبأسعار مدعمة، حيث أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية.

وأكد مصيلحي، أن عدد السلع الاستراتيجية والأساسية، سوف يصل إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع سعر عادل لتلك السلع طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، التوجيه بتشكيل لجنة مشكلة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع بمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وطالب وزير التموين، المديريات، بإنذار الغير ملتزمين بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وانذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم.

وفي ذلك الصدد، قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن اللجنة المشكلة بتوجيهات من وزير التموين الدكتور على المصيلحى تهدف إلى ضبط أسعار السلع الاستراتيجية في السوق، والحد من التلاعب في الأسعار من خلال بعض التجار واستغلال الأزمات العالمية في التلاعب بتلك السلع، رغم توافرها داخل الدولة المصرية، وسوف يكون هناك العديد من الإجراءات لضبط الأسعار داخل المنافذ لعدم التلاعب.

وضع الأسعار على السلع

وأكد سعد الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحديد السعر الذي ستضعه هذه اللجنة، لا يعد فرض تسعيرة جبرية على الإطلاق، وعلى سبيل المثال فإن الأرز هو السلعة الوحيدة التي سوف يصدر لها سعر محدد، وبعلم رئاسة مجلس الوزراء، وباقي السلع سوق يكون لها أسعار استرشادية وليس إجبارية، مثال على ذلك أن السلعة تبدأ من 10 جنيهات وحد أقصى 15 جنيها، فيجب على التاجر أن لا يتخطى هذه التسعيرة، وهدف الأسعار الاسترشادية ضبط السوق المصري.

وأضاف سعد الله، أن هناك مهلة أسبوعين لتوفيق أوضاع التجار بقرار من وزير التموين ومجلس الوزراء، وعقب انتهاء تلك المدة سوف يصدر مجلس الوزراء عقوبات الغير ملتزمين من التجار، حيث أن لجنة تحديد الأسعار بدأت عملها من اليوم لكي يتم تقنين أوضاع التجار.

واختتم سعد الله، أن المواطن سوف يشعر بمكاسب تلك اللجنة بعد أسبوعين من الآن، حيث أن وقتها سوف تطرح الأسعار الاسترشادية بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية، حيث أن وسوف يكون هناك عقوبة قانونية للمخالفين.