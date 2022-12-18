خبير تعليم: مقترح تقسيم اليوم الدراسي إلى 3 فترات غير مقبول تربويَّا

تقدمت النائبة يسرا أباظة عضو مجلس الشيوخ، بمقترح جديد لنظام الدراسة، الا وهو تقسيم اليوم الدراسي إلي ثلاث فترات؛ للتقليل من كثافة الفصول في المدارس، كما انه سوف يمكنا من مواجهة مشكلة الكثافة السكانية.

كما أضافت أن تقسيم اليوم الدراسي إلي لثلاث فترات سيكون مؤقتا لأن الدولة حاليا تتوسع في إنشاء المدارس، واننا نعمل علي تقليل ساعات الدراسة لتكون 5 ساعات، وسيكون في كل المراحل، لكن سيكون على المدارس ذات الكثافة السكانية العالية، ولن يكون معمما على مستوى الجمهورية.

واسترسلت: "المقترح يتضمن 3 مواد في الترم واليوم ينتهي 9 مساء"، مختتمة "سيتم مناقشة مشروع القانون في اللجنة، وسيقوم جميع النواب يتقديم أفكارهم، وسيكون هناك حوار مجتمعي حول مشروع القانون".

وفي هذا الإطار علق الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، علي مقترح تقسيم اليوم الدراسي إلي لثلاث فترات للتقليل من كثافة الفصول في المدارس.

قال الدكتور عاصم حجازي ، ان مقترح تقسيم اليوم الدراسي إلى ثلاث فترات فهذا الاقتراح غير مقبول من الناحية التربوية وذلك للعديد من الأسباب.

وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الاسباب التي تؤدي إلي عدم إنجاح مقترح أحد أعضاء مجلس الشيوخ، بتقسيم اليوم الدراسي إلي ثلاث فترات، انه هذا الأمر سيضيف المزيد من الأعباء على الأسرة وخاصة الأسرة التي يعمل فيها الأب والأم حيث ستكون هناك العديد من المشكلات المرتبطة بموعد ذهاب الطالب إلى المدرسة وخروجه منها والتي لا تتناسب مع ظروف عملهما، كما ان عدم مراعاة اختلاف الحالة الذهنية للطالب عبر فترات اليوم المختلفة ففي الفترة الصباحية مثلا سيكون التركيز مرتفعا وبالتالي فإن طلاب هذه الفترة سيكونون أعلى تركيزا بينما في الفترة الثانية سينخفض التركيز وفي الفترة الثالثة سيكون الذهن مشتتا لأن الوقت المخصص لها هو وقت ممارسة الهوايات والأنشطة في الغالب.

وأكمل أنه في ظل وجود نظام تعليمي قائم على الدمج بين النظام التقليدي والالكتروني فإن تقسيم الطلاب إلى مجموعات والحضور بالتبادل إلى المدرسة هو الأفضل وعلينا البحث عن السلبيات التي واجهتنا في تطبيقه وعلاجها بدلا من استحداث أنظمة جديدة، كما انه، سيؤدي هذا النظام إلى قصر اليوم الدراسي ومن ثم فإنه سيؤدي إلى إغفال الكثير من الجوانب المهمة في العملية التعليمية والتركيز على الجانب المعرفي فقط وإغفال الجوانب الوجدانية والمهارية وممارسة الأنشطة والهوايات.

واضاف أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن مقترح تقسيم اليوم الدراسي إلي ثلاثة فترات سوف يؤدي هذا الاقتراح في حال تطبيقه إلى إضعاف الارتباط بين الطالب والمدرسة مرة أخرى وعزوفه عن الذهاب إلى المدرسة نظرا لعدم قدرتها على إشباع ميوله واهتماماته، بإضافة إلي انه سوف يقتصر دور المدرسة على تقديم الخدمة التعليمية للطلاب العاديين فقط ولن تصبح قادرة على تقديم الدعم المتخصص لذوي صعوبات التعلم والفائقين.

واسترسل أن بتقسيم اليوم الدراسي إلي ثلاث فترات فإنه لن يكون لدى المدرسة وقت لإقامة المسابقات والندوات والاحتفالات باعتبارها أنشطة تربوية أساسية، وعليه فإن المطلوب لقيام المدرسة بدورها على أكمل وجه أن يمتد اليوم الدراسي لأطول مما هو عليه الآن وأن يتضمن تنوعا كبيرا في الأنشطة التربوية وللتغلب على الزيادة في أعداد الطلاب يتم التوسع في تطبيق التعليم المدمج وتقسيم الطلاب إلى مجموعات.