كيف كشف "دراية" زيف بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر؟

أصدر البرلمان الأوروبي في 24 من شهر نوفمبر الماضي تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في مصر. احتوى التقرير على اتهامات للحكومة المصرية بانتهاكات وصفها بالشاملة والجسيمة، وحث الحكومات الأوروبية منفردة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي، من خلال تسعة عشر مطلبا، على فرض عقوبات على مصر.

وتعد تقارير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر وبعض البلدان العربية والإسلامية، لا تستند في الواقع إلى معلومات موثقة، وتُصاغ بلغة منحازة ومتعالية، ولا تأبه بالمشكلات التي يمكن أن تخلقها مثل هذه التقارير لملايين الأبرياء الذين يمكن أن يفقدوا حياتهم أو مأواهم أو أوطانهم نتيجة اعتبارها محددا للتعامل مع الدول غير الأوروبية.

ولا يبدو أن هناك أملا يذكر في أن يتراجع البرلمان الأوروبي عن سياسة إصدار تقارير من هذا النوع مستقبلا، لأن الأمر ببساطة يتعلق بمصالح الأحزاب الأوروبية وليس بالقلق فعلا على حقوق الإنسان في مصر أو العالم.

دراية

دراية يرد على البرلمان الأوروبي

وأدان المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر فى نوفمبر 2022، مؤكدا أنه استند على الكثير من الأكاذيب والإدعاءات التى لا تمت للحقيقة بصلة، ويكشف عن جهل واضح بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وحجم الإنجازات التى تمت فى هذا الملف.

وأصدر منتدى "دراية" تقريرا بعنوان "ملامح الافتراء والكذب فى بيان البرلمان الأوروبي" يرصد ويفند الادعاءات الواردة فى البيان ويرد عليها بالأدلة القاطعة والبيانات المُوثقة، وذلك بهدف إيضاح الحقائق واستجلاء الأمور ووضعها فى نصابها الصحيح.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" إن مثل هذه البيانات المغرضة تستند على معلومات مغلوطة ومُسيسة ولا تستهدف ما تدعيه من خوف على حالة حقوق الإنسان فى مصر، وإنما خدمة أجندات سياسية بعينها وتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي.

وأوضح هاشم أن البيان يكشف عن جهل واضح بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وحجم الإنجازات التى تمت فى هذا الملف، واصفا البيان بأنه محاولة للتعتيم على نجاحات الدولة المصرية، ومؤكدا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق حقوق الإنسان، وأن تجربـة السـنة الأولى فى تنفيذ الاسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق الإنسان أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم ويلبي تطلعاتهم في الحياة الكريمة وصون حرياتهم.

واستطرد قائلا إن أكثر الدول تشدقا بحقوق الإنسان حين زعمت أن هناك خطرا يواجهها، سارعت بانتهاك حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من العالم، وردد زعماؤها العبارة الشهيرة: "لا تحدثنى عن حقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بالأمن القومى".

وأفاد رئيس منتدى "دراية" أن الدول الأوروبية تعاني من الكثير من المشكلات والتحديات والانتهاكات الحقوقية، وكان الأجدر بها أن تواجه تلك المشكلات وترتقي بملف حقوق الإنسان فى دولها بدلا من توجيه أكاذيب ومغالطات بحق دولة كبرى مستقلة ذات سيادة على أراضيها مثل مصر التى لها تأثير كبير فى محيطها الإقليمي والدولي ولا يحق لأحد اتباع سياسات التدخل فى شئونها الداخلية.

دراية

مغالطات البيان الأوروبي

أوضح تقرير "دراية" المنشور على موقعه الإلكتروني www.Draya-eg.org المغالطات الواردة فى البيان وأبرز الحقائق المتعلقة بها وكان أبرزها مايلي:

استمرار تطبيق حالة الطوارئ فى مصر منذ إعلانها في إبريل 2017، وحتى الآن، بينما الواقع أنه تم إيقاف العمل بها فى أكتوبر 2021. تنفيذ مصر لعقوبة الإعدام بحق الطفل، بينما الواقع أن القانون المصري يحظر ذلك بمقتضى المادة رقم 111 من قانون الطفل حيث "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة". اعتقال علاء عبد الفتاح تعسفيا بتهم لا أساس لها ولا أدلة، والحقيقة أن علاء عبد الفتاح ليس معتقلًا تعسفيًا وليس سجين رأى كما يزعم البعض بغرض تضليل الرأي العام، وإنما هو معاقب جنائيا لارتكابه العديد من الجرائم التى يُعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات المصري وتحت مظلة من قانون الإجراءات التى يحفظ له كافة حقوقه فى الدفاع عن نفسه وتوكيل محام للدفاع عنه، وقد تمت محاكمته أمام قاضيه الطبيعي دون ثمة إجراء استثنائي، وهو ما يعنى أن صدور الأحكام عليه جاء متسقا مع الضمانات المكفولة له ومن ثم فإن حبسه تنفيذا لتلك الأحكام لا يعد اعتقالا وإنما تنفيذا لأحكام القضاء المصري الذى يحظى باحترام العالم.