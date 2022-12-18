رئيس معهد التخطيط القومي: شمولية التنفيذ والمتابعة أزمة تواجه مصر

قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن معهد التخطيط القومي خرّج كوادر تخطيط ليس لمصر فقط، وإنما لمختلف الدول العربية ودول إفريقيا.

وأضاف الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، خلال حواره ببرنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”،: “التخطيط القومي يعني الشمول لمختلف المجالات والقطاعات”، متابعا: “التخطيط القومي يجمع كل القطاعات والأماكن والمعهد القومي هو الاول من نوعه في المنطقة”.

وأوضح: “لدينا كوادر تخطيط يشاركون في وضع خطط الدول العربية والإفريقية”، لافتا: “الأزمة الحقيقية التي تواجه مصر في تنفيذ الأهداف المخطط لها هو المتابعة والشمولية للتنفيذ، والملكية المجتمعية للخطط ومتابعة تنفيذها ومحاسبة المسئول عن التنفيذ”.

وأشار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي: “الخطة ليست مهمة بقدر التخطيط لأن الثانية تعتكد على الخطط والمتابعة”، موضحا: “الخطط الجيدة التي تجمع بين الطموح والواقعية وهذا ما نراعيه خلال وضع الخطط”.