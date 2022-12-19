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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 12 فى الإمارات

جوال iphone 12 فى
جوال iphone 12 فى الإمارات

يري عاشقو علامة “آبل” الأمريكية أن جوال آيفون 12 بمثابة صفقة مميزة بسبب تصميمه الأنيق، وتقديمه شاشة أفضل من سابقه آيفون 11، كما أن سعره مقارنة بإصدارات جوالات iphone الأخري أقل بكثير .

يمكنك اقتناء جوال iphone 12 سعة 64 جيجابايت بسعر 2100 درهم إماراتي، وسعة 128 جيجابايت مقابل 2300 درهم، وسعة 256 جيجابايت بسعر 2850 درهم.

يأتى جوال iphone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

جاء جوال iphone 12 بمعالج من نوع A14 الجديد الأقوى فى العالم، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 و جيجابايت، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.

جوال iphone 12

لمحبي التصوير يقدم جوال iphone 12 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

يعمل جوال iphone 12 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC.

جوال iphone 12

يمتلك جوال iphone 12 بطارية مميزة سعة 2815 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

تستطيع شراء جوال iphone 12 فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.

جوال iphone 12 iPhone آيفون آيفون 12 آبل

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