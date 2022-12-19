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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في يومها العالمي|مشروع قانون يلزم الكتابة باللغة العربية .. و10آلاف جنيه غرامة المخالف

اللغة العربية
اللغة العربية

يعتز العرب والمسلمون جميعا باللغة العربية، وذلك كونها لغة مثلت حضارة عظيمة وامتدت آثارها الايجابية لقرون عديدة، فهي لغة وطنية اعترفت بها الهيئات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة، وذلك لأنها من اللغات الأساسية المعتمدة فيها.

وبالتزامن مع احتفال العالم العربي بـ اليوم العالمي للغة العربية،  والذي تزامن قدومه أمس الموافق 18 ديسمبر، وجب التنويه إلى دور البرلمان في العمل على سيادتها وحمايتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها .

ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سولاف درويش، في وقت سابق بأول مشروع  قانون لحماية اللغة العربية والحفاظ على هويتها من الضياع، والذي بدروه قام مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى إحالته للجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية.


وعدد مشروع القانون بعض الأشياء التي يجب أن تلتزم بكتابة باللغة العربية وهي :


لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.

الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.

المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.

الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.

ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.


وحال مخالفة النص السابق ذكره يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

العربية مجلس النواب البرلمان سولاف درويش اليوم العالمي للغة العربية

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