صاحب البصيرة .. الفنان محمد العشري ينحت ويرسم ما يشعر به قلبه

في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم وتشجيع المواهب الشابة لاسيما هؤلاء المتحدّون لإبتلاءات قد يراها كثيرون عقبات إلا أنهم جعلوها وقوداً لطاقات الإبداع والإبهار، يحتضن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة ا.د. وليد قانوش الفنان الشاب محمد العشري صاحب البصيرة فاقد البصر، منظماً له عرضه الفني الشخصي الذي يستضيفه مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين بالهرم ويُفتتح للجمهور يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري في تمام السادسة مساءً.



في البداية يقول الفنان الشاب .. "منذ نعومة أظافري وأنا أحب الرسم، ولكن فقداني لبصري لم يشكّل عائقًا فلم أستسلم لذلك، وتفكرت في أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بحواس كثيرة ومنها حاسة اللمس فهي كالعين والأذن حيث تساعدني في الوصف استثمرت حواسي الأخرى لمساعدتي للتكيف والتعايش مع ظروفي الخاصة حتى استطعت أن أرسم وأن أتعلم وأن أفعل كل ما أريد وذلك بدون مبالغة".

ويضيف العشري .. "بداية إكتشافي كانت على يد الدكتور عبدالباسط عزب والفنان طارق مأمون والفنان أحمد ناجي والفنان محمود الببلاوي، ودعمني الفنان هشام طه وتبناني ا.د. إيهاب الأسيوطي رئيس قسم النحت بكلية فنون جميلة جامعة المنيا وبدأ تدريبي منذ أواخر عام ٢٠١٨ حتى وقتنا هذا، وبدأت كذلك أنتج أعمال في النحت منذ أواخر عام ٢٠١٨ حتى الآن".

محمد جمعة عباس محمد العشري من محافظة الدقهلية مدينة المنصورة مركز منية النصر قرية ميت طاهر، طالب في كلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الإيطالية واللغة الألمانية، له العديد من المشاركات الفنية ونال الكثير من التكريمات، وسوف يستمر عرض أعماله حتى 31 ديسمبر.

