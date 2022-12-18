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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يشيد بأداء الشرطة الموريتانية

صدى البلد

أشاد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان بدر بأداء جهاز الأمن الموريتاني.

وقال المسؤول العربي خلال احتفالية الشرطة الموريتانية اليوم الاحد في نواكشوط بالذكرى الخمسين ليوم الشرطة العربية والذكرى السابعة والثلاثين لعيد الشرطة الموريتانية إن الشرطة الموريتانية حققت نتائج باهرة أسهمت بقسط كبير في مناخ الأمن والاستقرار الذي تعيشه موريتانيا اليوم، رغم وجودها في محيط إقليمي يعيش وضعا أمنيا دقيقا يمتاز باستشراء الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، علاوة على الاعمال الإرهابية، إذ باتت منطقة السحل والصحراء الوجهة الأولى للمقاتلين الإرهابيين بعد الهزائم التي منيت بها التنظيمات الإرهابية خاصة في سوريا والعراق.

وأضاف أن التجربة الموريتانية في مجال مكافحة الإرهاب كانت محل تقدير واعجاب خلال المؤتمر العربي الأخير للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب الذي انعقد في تونس في نوفمبر الماضي .

وأشار إلى أنه سيقام خلال الفترة 9 إلى 10 يناير القادم في مدينة أبوظبي احتفال مهيب بالذكرى الخمسين للشرطة العربية نتوقع أن يشهد مشاركة كل قادة الشرطة والأمن العربي وأن يشكل محطة بارزة على ضرب التعاون الأمني العربي.

الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الشرطة الموريتانية مكافحة الارهاب تونس مدينة ابوظبي

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