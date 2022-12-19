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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الحلو ميكملش.. مش حتصدق تناول الحساء بهذه الطريقة يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

صدى البلد

يمكن أن يزيد تناول الحساء الساخن  من خطر الإصابة بسرطان المريء  فيعد الحساء طبقًا شتويًا مثاليًا . سواء كنت تستمتعين بالدجاج اللذيذ مع المكرونة أو الفطر الكريمي ، يجب أن تنتظري بضع دقائق فقد حذر أحد الأطباء من أن تناول طبق ساخن جدًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

 

في حين أن تناول الحساء المفضل لديك قد يبدو وكأنه الحل الأمثل لمشكلتين - الجوع والبرد ، يجب عليك مراقبة درجة حرارة هذه الوجبة، وفقًا للطبيب.

حذرت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية إن تناول الأطعمة أو شربها في درجات حرارة عالية يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء لا يزال غير مؤكد ومع ذلك ، فإن تناول الأطعمة والمشروبات أو شربها في درجات حرارة عالية ، يمكن أن يسبب حروقًا وحروقًا في المريء ، مصحوبة بالتهاب.

إذا تكرر هذا النمط على مدى سنوات عديدة ، فقد يؤدي إلى إنتاج الخلايا السرطانية .

لا توجد دراسات حول مخاطر تناول الحساء الساخن وسرطان المريء. لكن الحساء الساخن من المحتمل أن يكون له نفس تأثيرات المشروبات الساخنة 

على الرغم من عدم دراسة الحساء الساخن في الأبحاث ، إلا أن هناك العديد من الأوراق البحثية التي تربط المشروبات الساخنة بالحالة المميتة.

يمكن أن يتسبب تناول الطعام في درجات حرارة عالية في حدوث حروق وحروق في المريء.

 

سرطان المريء الحساء الساخن الحساء المفضل درجات حرارة عالية الخلايا السرطانية

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