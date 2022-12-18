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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يغادر الدوحة بعد اختتام مونديال قطر 2022

اردوغان
اردوغان

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، العاصمة القطرية الدوحة متوجها إلى إسطنبول، بعد حضوره اختتام مونديال قطر 2022.

وشارك السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو، ومسؤولون آخرون في وداع الرئيس أردوغان والوفد المرافق له من مطار حمد الدولي.

ورافق أردوغان في زيارته وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، وعدد من نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان.

وتابع أردوغان المباراة النهائية للمونديال بين فرنسا والأرجنتين، مساء الأحد، في ملعب لوسيل بالدوحة.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر عقب انتهاء المباراة، قال أردوغان إن المواجهة "كانت واحدة من أكثر المباريات النهائية إثارة في التاريخ".

وقدم الرئيس التركي أحر التهاني للأرجنتين وجميع الأرجنتينيين بمناسبة الفوز بكأس العالم.

وكان أردوغان وصل الدوحة في وقت سابق الأحد لحضور حفل اختتام المونديال، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتوجت الأرجنتين بطلة لكأس العالم "قطر 2022"، عقب فوزها على فرنسا بركلات الترجيح (4ـ2) في نهائي مُثير انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

فرنسا إسطنبول المونديال تميم بن حمد وزير الشباب والرياضة أردوغان

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