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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حزين .. خالد الغندور بعد نجاح قطر فى تنظيم كأس العالم

خالد الغندور
خالد الغندور

وجه الإعلامي خالد الغندور، التحية لقطر على نجاح مونديال كرة القدم، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتب لاعب الزمالك السابق "شكرا قطر الدولة العربية ❤️على أعظم تنظيم وأعظم نهائي  وحزين لانتهاء كأس العالم".

توج منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، عقب انتصاره المثير على نظيره الفرنسى، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى 3-3، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد "لوسيل"


وكان منتخب فرنسا تأهل إلى نهائى كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كرواتيا فى دور نصف النهائى من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل.
 

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كأس العالم منتخب الارجنتين منتخب فرنسا الاعلامي خالد الغندور كأس العالم 2022

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