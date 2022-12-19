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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خد بالك.. أعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

سرطان
سرطان

يترافق السرطان  مع النمو الغير طبيعي للخلايا والتي لا يمكن السيطرة عليه ولسوء الحظ ، هذا النوع من السرطان شائع ويصيب واحدًا من كل سبعة رجال ، مما يجعله ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال في جميع أنحاء العالم.

يعتقد الخبراء أن التشخيص المبكر يمكن أن يساعد في علاج الحالة في الوقت المناسب وقد يقلل من خطر الإصابة بسرطان متقدم ، أي عندما ينتشر السرطان إلى أعضاء أخرى في الجسم.

ما هو سرطان البروستاتا؟

سرطان البروستاتا هو سرطان ينمو في غدة البروستاتا ، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز عند الذكور تنتج السائل المنوي ، كما توضح Mayo Clinic.

من المهم ملاحظة أنه لا تظهر الأعراض على جميع أنواع السرطان. يستغرق السرطان وقته في التطور والانتشار ، ولهذا يميل إلى النمو ببطء وتدريجي على مدار سنوات عديدة. 

يعد معظم الرجال المصابين بسرطان البروستاتا في وقت مبكر لا يعانون من أي علامات ملحوظة. فقط عندما ينمو الورم ، تبدأ علامات سرطان البروستاتا في الظهورومع ذلك ، إذا كنت متيقظًا ، فقد تظهر الأعراض في وقت مبكر من المرحلة.

 علامات مبكرة يجب الانتباه إليها

وفقًا لخدمات الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) ، تشمل علامات الإنذار المبكر لسرطان البروستاتا ما يلي:

- الحاجة إلى التبول بشكل متكرر ، غالبًا أثناء الليل

- ضرورة الإسراع إلى المرحاض

- صعوبة في بدء التبول (تردد)

- اجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول

- ضعف التدفق

- الشعور بأن مثانتك لم تفرغ بالكامل

- دم في البول أو دم في السائل المنوي

 

 

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