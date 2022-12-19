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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| 4 نباتات طبيعية لعلاج السكري.. فوائد خارقة لـ شوربة الكوارع للرجال

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:

فوائد خارقة لـ شوربة الكوارع للرجال.. تعرف عليها

تحتوي  شوربة الكوارع على بروتينات مفيدة  تساعد على تعويض فاقد الجسم من البروتين  وتحفز الكوارع الخصيتين لإنتاج الحيوانات المنوية باستمرار وكفاءة، وتنشط الكوارع الدورة الدموية التي تعد ضرورية للحفاظ على قوة الانتصاب.

يقتل الفيروسات ويمنع آلام الدورة الشهرية.. فوائد خارقة لتناول العسل على الريق

تعد عادة تناول ملعقة من العسل على الريق من أكثر العادات الصحية الشائعة التى يحرص عليها الاف الأشخاص حول العالم .. فما فوائدها للجسم؟

نعرض لكم أهم فوائد تناول ملعقة من العسل على الريق وفقا لما قدمه موقع “ dedo-tech  ”

رخيصة.. 4 نباتات طبيعية لعلاج السكري| اغليها واشربها

تم استخدام أوراق النبات كأدوية تقليدية نباتية في علاج مرض السكري والوقاية منه، وذلك لأن الأدوية المشتقة من النباتات معروفة عمومًا بعدم وجود آثار جانبية لها أو تكون قليلة.

وتحتوي أوراق نباتية معينة على كميات عالية من المواد الكيميائية النباتية مثل مضادات الأكسدة حتى أكثر من ثمارها

شوربة الكوارع الدورة الدموية مضادات الأكسدة الدورة الشهرية الام الدورة الشهرية

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