سيدة تزور قبر زوجها يومياً: أوصاني على والدته قبل وفاته .. فيديو

قالت السيدة مروة، التي تزور زوجها المتوفي في قبره كل يوم، إن عمرها 45 سنة، موضحة أن فترة زواجها كانت 8 سنوات فقط.

واضافت "مروة" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن فترة مرض زوجها لم تدوم كثيرا ولكنها كانت ٣ سنوات فقط، مشيرة إلى أنها تتذكر يوم وفاة زوجها بكل تفاصيل ما حدث في تلك اليوم.

وكشفت مروة يوم وفاة زوجها، قائلة "يوم وفاة جوزي صحي الصبح وقالي عاوز أفطر ودي مش من عوايده وبعد كده طلب مني أنه يستحمي .. وبعدها طلب أنه يتصور فيديو عشان يبعته لزمايله يطمنوا عليه".

وتابعت مروة، أن زوجها أوصاها على والدته قبل وفاته، موضحة" تزوجنا من خلال تعارف، بعد انفصاله عن زوجته الأولى، وطلب منى ترك عملي كمحاسبة وأجلس مع والدته".