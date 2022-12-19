الهجرة: تعديل شروط قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج كان مطلبا للمصريين في الخارج

قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة لشؤون المصريين بالخارج، إنه تم تعديل شرط وجود وديعة في البنك من شروط استيراد السيارات للتسهيل على المواطنين.

وأضاف الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة لشؤون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تعديل شروط قانون استيراد سيارات المصرين بالخارج كان مطلبا للمصرين في الخارج".



وأشار: "وزيرة الهجرة على تواصل مستمر مع المصريين بالخارج لمعرفة متطلباتهم"، موضحا: "تم رصد مجموعة من طلبات المصريين بالخارج وكان من أهمها الطلبات التي تم مناقشتها بشأن استيراد السيارات".