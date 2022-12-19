لن يستفيدوا| مفاجأة صادمة لـ المصريين في الدول العربية بشأن استيراد السيارات.. فيديو

قال الدكتور نور درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية العامة للقاهرة، إن قانون استيراد السيارات من الخارج كان نموذجيا.

وأضاف الدكتور نور درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية العامة للقاهرة، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "عندما صدر قانون استيراد السيارات من الخارج الجميع تفاءل من القانون"، لافتا: "عندما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون ضمت حاجتين في منتهى الصعوبة، وتم حل مشكلة مهم وهو شرط الوديعة".

وأشار الدكتور نور درويش، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية العامة للقاهرة،: "من الأشياء الصعبة في القانون هو شرط شحن السيارة من بلد الإقامة"، موضحا: "شرط بلد الإقامة تصعب الأمر على كل المصريين في الخارج من الاستفادة من القانون عدا المقيمين في أوروبا".

وأوضح: "عدد المقيمين بالخرج في الدول الأوروبية لا يقارن بالمصريين في الدول العربية"، معقبا: "المقيمين في الدول العربية لن يستفيدوا من هذا القانون".