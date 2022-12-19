منظمة التعاون الإسلامي: العملية الانتخابية بتونس جرت بشفافية

أكدت بعثة منظمة التعاون الإسلامي، لمراقبة الانتخابات التشريعية التونسية، أن العملية الانتخابية جرت بطريقة شفافة وحرة ومنظمة.



وجاء في بيان للمنظمة، مساء أمس الأحد، أن فريق المنظمة راقب العملية الانتخابية على ثلاث مراحل، وهي التحضيرات في فترة ما قبل الاقتراع، ويوم الاقتراع، وفرز الأصوات.



وأضاف البيان أنه بناءً على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، تم إيفاد فريق من الملاحظين من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمراقبة الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس في أجواء من الشفافية.



وتابع البيان أن بعثة المنظمة عقدت اجتماعاً مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قبل انطلاق عملية الاقتراع، استعرض خلاله الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن العملية الانتخابية، مشيرا إلى الأهمية التي توليها المنظمة لمراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء، كما تنص على ذلك البنود ذات الصلة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

