صحف الإمارات: ارتفاع قياسي للدولار يعيد لبنان إلى مزالق الانهيار.. وأوكرانيا تستعد للسيناريوهات الدفاعية مع روسيا

صحف الإمارات:

وزير الدفاع الروسي يتفقد الجبهة.. و«إعلان مهم» لبوتين

كوريا الشمالية تؤكد إجراء تجربة لتطوير قمر صناعي

«الحوثي» يحول مناطق سيطرته إلى سجن كبير للنساء

جيش السودان: نؤيد أي اتفاق سياسي ينهي الأزمة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من القضايا والأحداث على الصعيد الإقليمي والدولي.

وفي صحيفة “الخليج”، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه المتواصل وبلغ حداً قياسياً، أمس الأحد، حيث تخطّى سعر صرفه عتبة ال44 ألف ليرة لبنانية، واضعاً كل القطاعات اللبنانية والمؤسسات أمام سيناريوهات بالغة الخطورة، في ظلّ الانسداد السياسي الذي يحكم المشهد الداخلي في البلاد.

ومع أنّ التطورات المتصلة بالأزمة المالية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية تكاد تكون مغيّبة عن أولويات أهل السلطة والسياسية عموماً، في لبنان، كان بديهيّاً أن تقفز الوقائع المالية الخطِرة إلى الواجهة؛ لكونها مؤشّراً خطراً لعودة لبنان إلى مزالق الانهيار الأعمق، والأشد خطورة. ولا يبدو أنّ ثمة مسالك حلّ للأزمة الرئاسية في الأفق المنظور؛ إذ تُجمع الأوساط السياسية، على الأقل، على أنّ مجريات الأمور لا تدل على إمكان تبديل مختلف القوى السياسية مواقفها. السلاح غير الشرعي

من جهته، أكد الراعي، في تعليقه على حادثة العاقبية، أنه حان الوقت، بل حان من زمان، لأن تضع الدولة يدها على كل سلاح متفلت وغير شرعي، وتطبّق القرار 1701، نصّاً وروحاً، لأن تطبيقه حتى الآن هو انتقائي واعتباطي، ومُقيّد بقرار قوى الأمر الواقع، فيما الدولة تعضّ على جرحها، وعلى تقييد قدراتها لمصلحة غيرها. واعتبر الراعي أن «الشعب يريد رئيساً لا يخونه مع قريب أو بعيد، ولا ينحاز إلى المحاور؛ رئيساً يُطمئنه هو ويحمي الشرعيّة لتضبط جميع قوى الأمر الواقع، رئيساً يعمل مع مجلس وزراء جديد وفعّال ومُوحّد الكلمة، فتعود الحياة الطبيعية إلى مؤسسات الدولة وإداراتها».

وفي الملف الأوكراني، تبادلت القوات الروسية والأوكرانية القصف على مناطق عدة من جبهات القتال، بما ينذر بتصعيد كبير في الفترة المقبلة، فيما زار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا لتفقد القوات الروسية المنتشرة هناك، بعد يومين من الاجتماع العسكري الذي ترأسه فلاديمير بوتين.

وقتل شخص، وجرح خمسة آخرون، أمس الأحد، في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، على ما أعلن الحاكم، فياتشسلاف غلاكوف، على «تلغرام». واستهدفت الضربات بيلغورود، كبرى مدن المنطقة ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، كما طالت حياً قريباً حيث «قتل شخص وجرح آخر»، وفق الحاكم. وأضاف أن أضراراً لحقت ب14 منزلاً، ونوافد عدة مبان تناثرت. وفي وقت سابق، امس الأحد، أعلن غلاكوف أن أنظمة الدفاع الجوي كانت تعمل فوق منطقة بيلغورود..

وفي المقابل، كشفت وزارة الدفاع الروسية، أمس ألحد، حصيلة عملياتها العسكرية خلال اليوم السابق. وأعلنت الوزارة، في بيان «القضاء على نحو 175 مسلحاً أوكرانياً في عدة مناطق».

وأكدت الوزارة السيطرة على قرية ياكوفليفكا، وصدّها هجمات أوكرانية على محور دونيتسك.

وأضاف البيان: «خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 قتيلاً على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، و60 فرداً بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى 50 جندياً، بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك».

كما أكد البيان تدمير رادار أمريكي الصنع في دونيتسك، وإسقاط طائرة من دون بدون طيار، واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ «هيمارس».

وفي صحيفة “البيان”، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم، أن كوريا الشمالية أجرت، أمس، تجربة "مهمة، وفي مرحلة نهائية" لتطوير قمر صناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول أبريل 2023.

ويأتي التقرير بعد يوم واحد من إعلان جيشي كوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه ساحلها الشرقي.

وأوضحت الوكالة أن التجربة، التي أُجريت في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في بلدة دونج تشانج-ري في شمال غرب البلاد، كانت تهدف إلى مراجعة قدرة كوريا الشمالية في التصوير بالأقمار الصناعية ونقل البيانات وأنظمة التحكم الأرضية.

وأجرت كوريا الشمالية عدداً لا سابق له من التجارب الصاروخية هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات بهدف الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، غير مكترثة بالعقوبات الدولية.

وفي أوكرانيا، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن حماية حدود بلاده "أولوية دائمة"، وأن أوكرانيا مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها روسيا البيضاء.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي بالفيديو: "حماية حدودنا، مع كل من روسيا وروسيا البيضاء، أولويتنا الدائمة، ونحن نستعد لجميع السيناريوهات الدفاعية المحتملة".

وتأتي تصريحات زيلينسكي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى روسيا البيضاء، وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو، وتوقعات بأنه قد ينطلق من روسيا البيضاء.

وفي خطابه، وجَّه زيلينسكي نداء جديداً إلى الدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة.

وذكر أن قواته تسيطر على بلدة باخموت في الشرق حيث تدور معارك من بين الأعنف في البلاد.

وفي صحيفة “الاتحاد”، تواصل ميليشيات الحوثي ممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني، خاصة النساء، إذ فرضت الميليشيات قيوداً على حركة النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومنع سفرهن عبر مطار صنعاء أو تنقلهن بين المحافظات.

وقالت منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، في بيان، إنها حصلت على وثائق رسمية تؤكد تعميم ميليشيات الحوثي لأجهزتها الأمنية بمنع تنقل النساء ومغادرتهن إلى أي مناطق أخرى إلا بوجود وصي أو أخذ موافقة أمنية عليا تتيح لهن التنقل.

وحذّرت المنظمة من أن «إلزام المرأة اليمنية بوجود رجل معها أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الأمنية لتتمكن من التنقل يُعد انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان، والمرأة وقيم المجتمع اليمني وأعرافه».

كما أعربت المنظمة عن مخاوفها من خطورة تلك القرارات والانتهاكات التي تمارس ضد النساء.

ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي للتنديد بهذه الآلية القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيات الحوثي والحيلولة دون استمرارها.

وفي وقت سابق، أصدرت ميليشيا الحوثي تعميماً بمنع النساء من التنقل أو السفر دون «محرم» في حين تنفذ إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما يطبق القرار أيضاً على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد.

وفي الملف السوداني، قال رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أمس، إن هناك حملة ضد القوات المسلحة يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود لتحجيم دورها الوطني المعلوم.

وشدد، خلال حضوره حفل احتفال تخرج بأكاديمية نميري العسكرية، على أن «القوات تنظر بعين فاحصة لما يدور بالمشهد السياسي»، مؤكداً أنها «موحدة خلف قيادتها، وتؤيد أي اتفاق سياسي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها، ما دام مقامها محفوظاً وخروجها من العمل السياسي محسوم».

وتسعى جماعة «الإخوان» في السودان للعودة من جديد إلى الحياة السياسية عبر محاولات مختلفة، رغم الرفض الشعبي الواسع والمطالبات بتصنيفها كـ«جماعة إرهابية» لتورطها في تأجيج النزعات القبلية، واستخدام العنف لتحقيق أهدافها.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون، أن عودة الجماعة إلى الساحة السياسية مرة أخرى في السودان أمر مرفوض شعبياً، وأنه على الرغم من وجودهم في بعض المواقع الرسمية، فهم منبوذون سياسياً.

