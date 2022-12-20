مناقشة موازنة وزارة التموين للسنة المالية 22 - 2021

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تعقد أربعة اجتماعات بداية من الاثنين ١٩ ديسمبر الجاري.

وقال سالم إن الاجتماع الثالث اليوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٠ ديسمبر سوف يخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وفي نفس اليوم يعقد الاجتماع الرابع لاستكمال مناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ .



تأتي تلك الاجتماعات في إطار قيام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشة وبحث ختامي الموازنة العامة للدولة والجهات والهيئات التابعة له .