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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«التراث والثقافة الإسلامية».. ندوة بثقافة كفر الشيخ

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية بمواقع فرع ثقافة كفر الشيخ التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث نظم بيت ثقافة  مطوبس حلقة بحثية بعنوان "التراث والثقافة الإسلامية" بمشاركة د. ناهد أبو الليف، شريف محمد قافة، والشاعران محمد أبو النجاة، سعد الشرقاوي، وبحضور أ. سمير المكاوي وكيل الإدارة الأزهرية نعمات الديروطي مديرة معهد فتيات مطوبس، تحدث كلا من د. ناهد وشريف قاقا عن تعريف التراث والثقافة الإسلامية وكيفية المحافظة عليه، وقالت أبو الليف أن التراث هو الهوية الثقافية للأمم و التراث هو الإرث الفكري والحضاري، وهو بمثابه مرآه حضارة كاملة، وتحدثت ايضا عن مصادر التراث، كما شارك قاقا بقوله أن التراث يعبر عن اصاله الامه وتفكيرها وعراقتها وحضارتها فالتراث حضارة وتاريخ، وفي النهاية تحدث كلامهما عن كيفية المحافظة علي التراث والثقافة الإسلامية، بينما ألقي الشاعر سعد الشرقاوي قصيدة بعنوان حال الريف، وقصيدة بعنوان "أيام لما كنت وزير"، وألقي الشاعر محمد ابو النجاة قصيدة بعنوان مذكرات شهيد

وضمن نشاط نوادي التكنولوجيا نفذ المركز الثقافي محاضرة علمية بعنوان «أنواع الحواسيب» ألقاها طارق هندواي، الذي وضح بأن أنواع أجهزة الحاسوب هي: الحاسوب الشخصي، الحاسوب القياسي الأفقي (Desktop PC)، الحاسوب القياسي العمودي (Tower PC)، الحاسوب المحمول (اللاب توب) (Laptop)، الحاسوب الرئيسي أو (Main Frame)، الحاسوب الشخصي المسمى بالأبل ماك (APPLE MAC)، الحاسوب الشبكي (Network PC)، المساعد الرقمي الشخصي (PDA).

وفي سياق آخر ناقش بيت ثقافة بيلا كتاب " العباسيين و آثارهم المعمارية في العراق ومصر وأفريقيا " تأليف د. عبد الله كامل، تناول الكتاب الآثار الإسلامية الدينية والمدنية والحربية في العراق ومصر وأفريقيا خلال العصر العباسي منذ آلت الخلافة إلى العباسيين في عام ١٣٢هجرية/٧٥٠ ميلادية حيث نقل العباسيون مقر الخلافة من الشام إلى العراق وغدت السيادة في الفن الإسلامي للعراق 
وإيران واتخذ الفن الإسلامي اتجاها جديدا فقام الطراز العباسي الذي غلبت عليه الأساليب الفنية الفارسية في مدينة سامراء في القرن الثالث الهجري ومنها انطلق الي كافة الاقطار الإسلامية التابعة للخلافة العباسية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الفعاليات الثقافية ن أنواع الحواسيب لتراث والثقافة الإسلامية

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