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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي: العنف ضد المرأة مشكلة وتحد عالمي.. وتبادل الخبرات والتجارب سبيل مواجهتها

صدى البلد

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة.
    

رحبت الدكتورة مايا مرسي بلينكا في أول زيارة لها للمجلس، مستعرضة أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي والتى يأتى في مقدمتها التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، كما يعمل المجلس على ملف القضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة هي مشكلة وتحد عالمي، لذا لا بد أن نتحد معاً ونتبادل الخبرات والتجارب لمواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى وجود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس  لتلقى شكاوى العنف ضد المرأة وتقديم الاستشارات القانونية والنفسية للمرأة. 
     

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومى للمرأة في مختلف محافظات الجمهورية لتوعية السيدات بكافه القضايا، مشيرة أيضا إلى تعاون المجلس مع منظمات المجتمع الأهلي من خلال منتدى المنظمات غير الأهلية الذي يضم عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدنى المعنية بملف المرأة. 
        

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تقدما كبيرا في مصر في  مجال وضع التشريعات و السياسات الداعمة لحقوق المرأة المصرية إلى جانب كسر الحواجز الزجاجية في وصول المرأة  إلى العديد من المناصب القيادية.
     

من جانبها أعربت لينكا ميهاليكوفا عن سعادتها بالتقدم في ملف تمكين المرأة المصرية وبالجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة للنهوض بهذا الملف الهام، مشيرة إلى أن المرأة في سلوفاكيا وصلت لأعلى المناصب ومنها منصب رئيسة جمهورية سلوفاكيا.
     

وأكدت أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين مصر وسلوفاكيا في مجال القضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة ضرورة توعية السيدات بكيفية التعامل والوسائل التى يمكن اللجوء إليها في حالة تعرضهن للعنف بكافة أشكاله.

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