قوي عاملة المنيا توفر 50 وظيفة والمقابلات على 4 أيام.. ادخل على رابط التسجيل

وفرت مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا، 60 عمل بالقطاع الخاص بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمراكز مغاغة؛ وسمالوط؛ وابو قرقاص؛ وملوي .

وقال محمد صلاح محمد وكيل الوزارة مدير المديرية : إنه تقرر إجراء المقابلات على مدي ٤ أيام؛ حيث سيتم المقابلة الأولي بفرع سمالوط يوم الاثنين ٢٦ ديسمبر الجاري بمقر الفرع ٢ شارع الشهيد فاروق خشبه الشهير بشارع عاكف من طريق مصر أسوان الساعة ١٠ صباحا.

اما المقابلة الثانية سوف تجري في فرع ابو قرقاص الثلاثاء ٢٧ ديسمبر الجاري بمقر الفرع شارع النقيب محمود فوزي بجوار كنيسة ابو سيفين الساعة ١٠ صباحا.



وسوف تجري المقابلة الثالثة في فرع ملوي الأربعاء ٢٨ ديسمبر بمقر الفرع ٢٩ شارع المدارس متفرع من طريق القاهرة أسوان الزراعي بجوار مستشفى النيل الساعة ١٠صباحا.



وأضاف أن المقابلة الرابعة سوف تجري في فرع مغاغة الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٩ ديسمبر الجاري بمقر الفرع شارع الدسوقي بجوار محل ابو النسب أمام مصلحة الشهر العقاري الساعة ١٠ صباحا.



ويتم التسجيل من خلال الرابط

https://forms.gle/2NcFPAmZ1XpHRDQG7