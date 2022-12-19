بفستان أنيق.. شاهد| مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

تألقت الفنانة مي سليم، بلوك أنيق في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي سليم من السعودية، في جلسة تصوير جديدة بفستان أسود عاري الكتف، وبلوك ميك آب وتسريحة شعر مميزة نالت أعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.