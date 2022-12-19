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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. شاهد| مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم

تألقت الفنانة مي سليم، بلوك أنيق في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي سليم من السعودية، في جلسة تصوير جديدة بفستان أسود عاري الكتف، وبلوك ميك آب وتسريحة شعر مميزة نالت أعجاب جمهورها.

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بالكاجوال.. شاهد مي سليم في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

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مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

جلسة تصوير اعمال مي سليم انستجرام

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