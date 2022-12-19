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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتكلفة مليار دولار.. تعاون مصري إماراتي لجرف أعمال بقناة السويس

مصر و إلامارات
مصر و إلامارات

أعلنت شركة الجرافات البحرية الإماراتية ، أنها تتولي مشروع أعمال جرف في قناة السويس .

وأوضحت الشركة في بيان لها لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة العقد بلغت مليار دولار، ومن المقرر الانتهاء من العمل خلال 2023.

وتابعت: ليس هذا هو التعاون الاول في الصناعة أو التكنولوجيا بين مصر و الإمارات، كان قد كشف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، عن تفاصيل الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين مصر والإمارات في مجال طاقة الرياح".

وأضاف: قائلا: “إن مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاوات يعد واحداً من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم”.

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