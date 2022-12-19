بتكلفة مليار دولار.. تعاون مصري إماراتي لجرف أعمال بقناة السويس

أعلنت شركة الجرافات البحرية الإماراتية ، أنها تتولي مشروع أعمال جرف في قناة السويس .

وأوضحت الشركة في بيان لها لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة العقد بلغت مليار دولار، ومن المقرر الانتهاء من العمل خلال 2023.

وتابعت: ليس هذا هو التعاون الاول في الصناعة أو التكنولوجيا بين مصر و الإمارات، كان قد كشف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، عن تفاصيل الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين مصر والإمارات في مجال طاقة الرياح".

وأضاف: قائلا: “إن مشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاوات يعد واحداً من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم”.