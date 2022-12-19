113 عملا فنيا في معرض ظل وضوء بالأوبرا

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء ٢٠ ديسمبر بقاعة زياد بكير معرض "ظل و ضوء" للفنان اليمنى يوسف المجيدي و الذى يستمر حتى الاثنين ٢٦ ديسمبر.

يضم المعرض ١١٣ عملا فنيا بمقاسات مختلفة بتقنية الألوان المائية ، ألوان الزيت والأسود و الأبيض حيث تتناول استعراض عدة موضوعات منها الفلكلور اليمني من حيث الزي الشعبي ، العمارة الشعبية وبعض العادات كما يعرض صور البيئة اليمنية و الحياة الاجتماعية ويوميات المواطن اليمنى .

يذكر أن الفنان يوسف المجيدي حاصل علي بكالوريوس تربية فنية من كلية فنون جميلة باليمن، شارك في أكثر من ٢٠ معرض محلياً وشارك في المعرض الذي إقامته سفارة الجمهورية اليمنية فى القاهرةعام ٢٠٢١ و حصل علي جائزة رئيس الجمهورية عام ٢٠٠٨ ثم المركز الثاني في جائزة أفضل منظر بيئي سياحي من وزارة السياحة عام ٢٠٠٩ .