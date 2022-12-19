أخبار التعليم.. تفاصيل جديدة في مصرع طالبين بطوسون.. 120 مستشفى بـ 19.5 مليار جنيه.. إحالة مدير وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة إعدادية للبنات للتحقيق

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الوطنية للتدريب: لدينا 32 ألف خريج ونصقل مهارات الملتحقين

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة بعنوان "دور الأكاديمية الوطنية فى تدريب وتأهيل قادة المستقبل" بجامعة عين شمس.

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية في ختام الفصل الدراسي الأول من العام 2022/2023، والتي جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

دهستهم سيارة نقل.. تفاصيل جديد في حادثة مصرع طالبين بطوسون

شهدت منطقة طوسون حادثًا مأسويًا، حيث لقي طالبان، مصرعهما، بعد اصطدام الدراجة النارية التي كانا يقودانها بسيارة نقل صباح اليوم.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في البحر الأحمر لجميع الصفوف|صور

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2023 في البحر الأحمر تم اعلانه الان من جانب مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر لجميع الصفوف الدراسية.

الخشت يطلق مبادرة جديدة لتوسع وحدة مكافحة العنف لتشمل الجميع وليس المرأة فقط

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت حفل ختام فعاليات حملة الـ 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، بحوار مفتوح، وعرض فيديوهات تسجيلية عن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعن مبادرة شباب من أجل التنمية.

كلية التربية في جامعة أسوان تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية

شهد اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان فعاليات احتفالية كلية التربية بالجامعة التي أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة.

120 مستشفى بـ 19.5 مليار جنيه | حصاد جامعات مصر في 2022

استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق إنجازات في المستشفيات الجامعية والقطاع الطبي لم تكن تشهدها من قبل فعلى مدار السنوات الماضية وبشكل خاص عام 2022، التزمت المستشفيات الجامعية بتسريع وتيرة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.

رئيس جامعة عين شمس: الأكاديمية الوطنية للتدريب حققت نجاحا كبيرا في فترة قصيرة

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة بعنوان " دور الأكاديمية الوطنية فى تدريب وتأهيل قادة المستقبل " بجامعة عين شمس .

إحالة مدير وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة إعدادية للبنات للتحقيق بقنا

أحال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الاثنين، مدير مدرسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة فرشوط التعليمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس للتحقيق، لعدم انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة.