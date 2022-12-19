موجز السوشيال ميديا.. مبابي يعلق على نهائي كأس العالم.. وسخرية ميدو من عودة الدوري الممتاز

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



تعليق ساخر من ميدو عن مباريات الدوري الممتاز بعد كأس العالم

علق الكابتن أحمد حسام ميدو، في مقارنة بين متعة مباريات كأس العالم والفارق مع الدوري المصري الممتاز.

وكتب عبر تويتر: “الحمد لله طلعت اذكى منكم كلكوا وما وقفتش فرجه على ماتشات ⁧‫الدوري_المصري‬⁩ و ⁧‫#كأس_العالم‬⁩ شغال! علشان عيني تفضل واخده عليه فماتصدمش ويجيلي احباط زي اللي هيجيلكوا النهارده! نفس فكرة ⁧‫#الكشري‬⁩ بالظبط اوعى تبطل تاكله خالص لازم افضل معود بطنك عليه يا اما اول مره هتاكله بعد فترة هتموت”.



سنعود.. مبابي يعلن التحدي بعد خسارة فرنسا نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين

علق نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، على مباراة أمس في نهائي بطولة كأس العالم، وتتويجه بهداف البطولة.

مبابي يتحدى الجميع

وكتب في تغريدة عبر تويتر: “سنعود”.



وليد سليمان يهنئ الشناوي بعيد ميلاده: دايما سد عالي للأهلي

هنأ نجم الأهلي السابق وليد سليمان، الحارس محمد الشناوي، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على انستجرام.

وكتب: “كل سنة وانت طيب يا شناوي وعقبال سنين كتير يا حبيبي ودايما سند وسد عالي للنادي الأهلي العظيم”.