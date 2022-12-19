النشرة الدينية.. الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ2000 إمام وعامل في 31 يناير المقبل .. 8 كلمات نبوية تقضي الديون العاجلة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ2000 إمام وعامل في 31 يناير المقبل
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هل للوالدين حق في اختيار زوج ابنتهما؟.. علي جمعة: حرام بهذه الحالة
خالد الجندي: المال الحرام يمنع إجابة الدعاء