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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ2000 إمام وعامل في 31 يناير المقبل .. 8 كلمات نبوية تقضي الديون العاجلة

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ2000 إمام وعامل في 31 يناير المقبل

 

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النشرة الدينية الإفتاء الأخبار الدينية دعاء لقضاء الديون العاجلة دعاء الرسول لتيسير الأمور يمنع إجابة الدعاء

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