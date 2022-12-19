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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دفن جثمان الفنان هشام الشربينى في مقابر العائلة بالمنصورة

صدى البلد

دفن اليوم الفنان هشام الشربينى  في مقابر العائلة بالمنصورة، وجار تحديد موعد ومكان العزاء 

وأعلن الفنان الشاب محمد يوسف وفاة الفنان هشام الشربينى صباح اليوم عبر حسابه بفيسبوك.

وكتبت محمد ويسف :" لا حول ولا قوة إلا بالله هشام الشربينى فى ذمة الله ". 

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سبب وفاة الفنان هشام الشربينى الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم .

وكتبت ريهام عبد الغفورعبر حسابها  بفيسبوك :"حفضل أقول إن الشغلانه للأسف بتقصر العمر الإفتراضي للبني آدم الأعمار بيد الله بس أكيد الإحباط وعدم تحقيق الأحلام والسعي الدائم بدون نتيجه شيء قاتل الله يرحمه ويحسن إليه .. هشام الشربيني".  

وقدم الفنان هشام الشربينى مجموعة من الأعمال أبرزها “: حكاية شفيقة ومتولي، نساء في الغربة، الفتح المبين، ابن ماجة القزويني، الملك لير، حرس سلاح، إمام الدعاة، بنت أفندينا، المهنة طبيب، الإمام النسائي، خالي من الكلستيرول، أسلحة دمار شامل، قضية رأي عام، امرأة فوق العادة، دموع القمر، أدهم الشرقاوي، ريش نعام، تلك الأيام، الجماعة «الجزء الأول»، أغلى من حياتي”. 


وعمل  هشام الشربيني،مخرجا في بعض المسلسلات التلفزيونية، مثل: مسلسل الغربة ومسلسل حارة الشرفا، وفي التسعينبات بدأ العمل ممثلاً في التلفزيون ثم المسرح والسينما، وكتب السيناريو والحوار لمسلسل الألغاز والمغامرون الخمسة. 

مسلسل الغرفة 207 

أذيعت في الساعات الأخيرة من مساء أمس الحلقة العاشرة والأخيرة من الموسم الأول لمسلسل الغرفة ٢٠٧ ، حيث شهدت العديد من الأحداث.

وشهدت الحلقة العاشرة من الغرفة ٢٠٧ كشف هوية السيدة التي تسكن الغرفة ريهام عبد الغفور حيث اتضح أنها والدة جمال "محمد فراج"، وقد تم قتلها في الغرفة عن طريق والد الخواجة وبعض الأشخاص ومنهم الشخص الذي قام بتبني جمال.

وحاول العاملون في الفندق أن يقوموا بحرق الغرفة حيث قاموا بإخراج كافة النازلين وأعادوا لهم أموالهم، وفي المساء قاموا بتنفيذ المخطط، إلا أن السيدة الموجودة في الغرفة قامت بقتل عم ميناء “كامل الباشا"، وحاول جمال حرق الغرفة إلا أنه استيقظ ووجد نفسه في الغرفة ولكن قبل سنوات طويلة، وظهرت السيدة التي تسكن الغرفة كواحدة من نزيلات الفندق مرة أخرى، ليتم الإعلان عن جزء جديد من العمل.

مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج و ريهام عبد الغفور وسلوي عثمان وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا ومراد مكرم.  

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