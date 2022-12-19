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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية تتقدم باقتراح لإنشاء مجمع مواقف حضاري بمدينة أبوحمص

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

أعلنت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن إقامة مجمع مواقف حضاري للسيارات الأجرة بمدينة أبوحمص.


وأوضحت كليب فى الاقتراح برغبة المقدم منها، أن وضع المواقف في مدينة أبوحمص غاية في العشوائية، حيث تتواجد سيارات خطوط أبوحمص الميكروباص في الفضاء وبطريقة عشوائية وغير منتظمة، وذلك لعدم توفير مكان لهم تحت المظلات التي تم نقلها من المواقف العشوائية (أمام المستشفي العام وأمام مسجد باغوص بجوار كوبري المشاة) وهو ماتسبب في تضرر المواطنين وتكدس مروري خانق بالمدينة.

 

وتابعت عضو مجلس النواب فى اقتراحها، “ لدينا خطوط العزب والتوابع خط( بسنتواي ابوهواش- أبو كباريه-العشرة-النخلة البحرية-الدراوية البحرية-الوزارة-أبو الخزر-طلمبات برسيق-جرار-تقالة) في موقف، فضلًا عن تواجد خطوط (بلقطر -بطورس-قافلة-ابو زامل-زاوية غزال-كفر الدوار-الاسكندرية) بموقف آخر (الموقف القديم) وهو مايتسبب في إعاقة حركة المرور دخولاً وخروجاً من وإلي المدينة، وغرق هذه المنطقة بمياه الأمطار في فصل الشتاء نظرًا لإنخفاض منسوبها مقارنة بالمناطق المحيطة.


وقالت كليب ،” تقترح انشاء موقف حضاري، خاصة مع  توافر قطعة أرض مساحتها  ١٤٧٠٠ م (٣.٥فدان) ملك مشروع مواقف السيارات الأجرة بمحافظة البحيرة.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظة البحيرة مواقف السيارات المواقف العشوائية التنمية المحلية

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