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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمة تشتعل .. فيفا تهدد أوكرانيا

اوكرانيا
اوكرانيا

قال أوليج بروتاسوف، نائب رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، إن الاتحاد الأوكراني  قد يتم تعليق عضويته في “فيفا” و “يويفا” إذا لم يحل خلافا يتضمن مزاعم بالاختلاس ونفوذ طرف ثالث.

ونشر بروتاسوف بيانا على صفحته على “فيسبوك”، اليوم الإثنين، موجها إليه ووقعته فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا ونظيره في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثيودور ثيودوريديس.

وجاء في البيان: “نلاحظ بقلق بالغ أن أعضاء اللجنة التنفيذية الاتحاد الأوكراني لكرة القدم يتعرضون لضغوط للتوقيع على طلبات لعقد اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية”.

وأضاف: “في هذا السياق، نود أن نذكر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بالتزامه... لإدارة شؤونه بشكل مستقل ودون أي تأثير لا مبرر له من أطراف ثالثة”.

وتابع: “أي انتهاك لهذا الالتزام قد يؤدي إلى تعليق عضوية الاتحاد مع “فيفا” و “يويفا” بما يتماشى مع المادة 16 من نظام “فيفا” الأساسي والمادة 9 من النظام الأساسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

واختتم: “للمضي قدما، نأمل أن يتم حل الوضع وديا".

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وفي وقت سابق، تعرضت أوكرانيا لانتقادات شديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد أن رفضت المنظمة طلبًا لإظهار رسالة فيديو من الرئيس فلاديمير زيلينسكي في نهائي كأس العالم يوم الأحد في قطر.

وذكرت شبكة “سي إن إن” في وقت سابق، أن أوكرانيا طلبت رسالة “سلام عالمي” من زيلينسكي ليتم عرضها قبل مواجهة فرنسا مع الأرجنتين في ملعب لوسيل.

ورفض الفيفا هذا الالتماس، حيث ورد أن المسؤولين الأوكرانيين “فوجئوا بالرد”.

وقبل بدء المباراة، قالت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية الأوكرانية: “بغض النظر عمن سيفوز اليوم، فقد خسرت فيفا بالفعل”.

وكان فيفا حريصا على إبعاد أي حملة عن كرة القدم، في أكثر الأحداث مشاهدة على هذا الكوكب.

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