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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعفى صادرات الأدوية البيطرية البريطانية من الجمارك

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيصدر إعفاء جمركيًا مؤقتًا يسمح للمواطنين والشركات في إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية أيرلندا وقبرص ومالطا باستيراد الأدوية البيطرية من بريطانيا.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الاثنين: "استمعنا بعناية للمخاوف التي أثارتها الجهات المعنية، خاصة تلك التي في إقليم أيرلندا الشمالية ونحن نتفهم تلك المخاوف ولهذا السبب نتصرف اليوم".

وأضاف: "من خلال تمديد الإجراءات الحالية إلى ديسمبر عام 2025، فنحن بذلك نمنح وقتًا وفيرًا للتكيف".

ويأتي الإعلان بعد ثمانية أشهر من إصدار المفوضية الأوروبية استثناء مماثلًا لضمان إمداد طويل المدى للأدوية لدول الاتحاد الأوروبي الثلاث وإقليم أيرلندا الشمالية.

ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أن إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وقبرص ومالطا - التي توفر إمداداتها من الأدوية تاريخيا من خلال المملكة المتحدة أو عن طريقها - ممنوعة من استيراد مثل تلك المنتجات من الملمكة المتحدة.

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