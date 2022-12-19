بعد قصف عنيف بالصواريخ.. خيرسون مدينة بلا ماء ولا تدفئة ولا كهرباء

يواصل المدنيون في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا الاحتماء من القصف الروسي، حيث يقول المسؤولون المحليون إن المدينة والمستوطنات الأخرى التي تم تحريرها مؤخرًا تتعرض للقصف عشرات المرات يوميًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال ياروسلاف يانوشيفيتش، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، إن القوات الروسية "قصفت أراضي منطقة خيرسون 69 مرة"، مضيفًا أن الهجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة ستة، واستهدفت فندقًا ومبان سكنية، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية، في المنطقة التي تم استعادتها في نوفمبر الماضي.

وحول تأثر أنظمة التدفئة وإمدادات المياه، قالت هالينا لوهوفا، رئيسة الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون، إنه في إحدى المناطق، احتاج نظام التدفئة إلى المياه من نهر دنيبرو، لكن جمعها "مستحيل بسبب نيران القناصة والقصف من قذائف الهاون والمدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ جراد"، على حد قولها.

وأوصت الناس من هذه المناطق بمغادرة المنطقة.

وأضافت أنه يتم إمداد 80٪ من مدينة خيرسون بالمياه، إلا أن بعض الأحياء بقيت بدون مياه، وتزود المدينة بالحرارة بنسبة 75٪ ، لكن عددًا من المنازل بلا تدفئة بسبب القصف، كما تمت إعادة الكهرباء إلى حوالي 90٪ من العقارات في المدينة ولكنها تتعطل كثيرًا.

وقالت لوهوفا "هناك مناطق، مثل أنتونيفكا، من المستحيل إعادة التيار الكهربائي لها في المستقبل القريب، والآلاف من الناس بدون كهرباء لأنه من المستحيل الوصول إلى هناك بسبب القصف المستمر".