لأول مرة.. وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي في مينسك

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توجه إلى وزارة الخارجية البيلاروسية للاجتماع بنظيره البيلاروسي سيرجي ألينك، في محادثات هي الأولى من نوعها منذ تولي ألينك مهام منصبه الجديد.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "سيرجي لافروف وصل إلى مقر وزارة الخارجية البيلاروسية حيث التقى وزير الخارجية سيرجي ألينك".

ويُشار إلى أن ذلك الاجتماع الأول بين لافروف وألينك، الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية البيلاروسية في 13 ديسمبر الجاري بعد وفاة فلاديمير ماكي.

يُذكر أنه في 14 ديسمبر، أجرى لافروف وألينيك أول محادثة هاتفية بينهما، أكدا خلالها استعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق بين الوزارتين ومناقشة القضايا الإقليمية الملحة خلال المحادثات المقبلة بينهما.

ويزور الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين حاليًا العاصمة البيلاروسية مينسك في أول زيارة له إلى بيلاروسيا منذ يونيو 2019.