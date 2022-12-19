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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بالتحالف التنموي: 35 أف مستفيد من قافلة ستر وعافية بالأقصر.. فيديو

مرسسة أبو العينين
مرسسة أبو العينين

أكد سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قافلة “ستر وعافية” كانت القافلة رقم 14، مشيرا إلى أن كل قافلة تستهدف 20 ألف مواطن، من أجل تقديم الخدمات لأكبر عدد.

 

وقال سامح النمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، أن قافلة "ستر وعافية تشمل عدة تخصصات، وتعمل على تقديم خدمات متكاملة للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن هناك 24 مؤسسة تعمل في العمل الأهلي لمساعدة الدولة.

 

وأشار إلى القافلة قدمت خدمات طبية وعملت على وجود كشوفات طبية مجانية، وسلع غذائية تقدم بالمجان للمواطنين، وتوعية المواطنين بالمخاطر البيئية، مؤكدا أنهم استهدفوا 35 أف مستشفى ضمن قافلة "ستر وعافية" بالأقصر لتقديم المساعات للأسر الأولى بالرعاية.

 

 للتعريف بحقوقهم. 

ولفت إلى أن هناك مشروعات تمكين إقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى عمل حملات توعوية لذوي الهمم، للتعريف بحقوقهم. 

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسة “أبو العينين” قافلة “ستر وعافية” أبو العينين الأقصر

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