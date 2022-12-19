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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف الركود العالمي تتسبب في ارتفاع أسعار النفط

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث حدت المخاوف من حدوث ركود عالمي من مكاسب التفاؤل بأن الصين تخفف قيودها الخاصة بفيروس كورونا.

وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أول موجة من ثلاث موجات متوقعة من إصابات فيروس كورونا بعد أن خففت بكين قيود التنقل لكنها قالت إنها تخطط لزيادة الدعم للاقتصاد في عام 2023.

وقال نعيم أسلم، المحلل في شركة الوساطة “Avatrade”: “ليس هناك شك في أن الطلب يتأثر سلبا”.

وأضاف: “ومع ذلك، ليس كل شيء سلبيا للغاية حيث تعهدت الصين بمحاربة كل التشاؤم بشأن اقتصادها ، وستفعل ما يلزم لتعزيز النمو الاقتصادي”.

وارتفع خام برنت 23 سنتا إلى 79.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 1613 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 74.52 دولار.

وقلصت الأسعار مكاسبها، بعد ارتفاعها في وقت سابق بأكثر من 1 دولار للبرميل.

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وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في “ميزوهو”: “الحقيقة هنا هي أنه لا يزال لدينا خوف من ركود كبير يلوح في الأفق لم يختف. سيكون من الصعب تحقيق مكاسب كبيرة هنا”.

وارتفع النفط صوب مستوى قياسي مرتفع بلغ 147 دولارا للبرميل في وقت سابق من العام بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير. ومنذ ذلك الحين، ألغت معظم مكاسب هذا العام حيث تم التغلب على مخاوف الإمدادات بسبب مخاوف الركود.

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