أبو العينين: "قناة السويس" شريان عالمي في ملتقى القارات يجب تعظيم إيراداته.. وإنشاء صندوق لـ الهيئة يهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة لمرافقها

وكيل البرلمان خلال الجلسة العامة:

تطوير منطقة القناة يحولها من مجرى مائي لعبور السفن إلى مركز ومحور لوچيستى

ضرورة دعوة الشركات العالمية لخدمات بناء وتصنيع السفن بمنطقة القناة

نشيد بالتطور في مجالات الطاقة المتجددة و"الهيدروجين الأخضر" بمنطقة القناة

يجب تكليف الخبراء بدراسة تستهدف تعظيم الإيرادات بما يحقق المصلحة العامة للدولة

طالب النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب فى كلمته أثناء مناقشة قانون هيئة قناة السويس، بتطوير منطقة القناة لتتحول من مجرى مائي لعبور السفن إلى مركز ومحور لوچيستى، وكذلك دعوة الشركات العالمية لتقديم خدمات بناء وتصنيع السفن لتحقيق التنافسية، ووضع خطة استثمارية لإيجاد ايرادات جديدة تضاف للموارد التقليدية.

ووجه أبو العينين التحية إلى إدارة هيئة قناة السويس، مستعرضًا معدلات النمو، التي تمكنت من تحويل المحنة إلى منحة خلال كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن قناة السويس شريان عالمي في ملتقى القارات يجب تعظيم إيراداته، وأن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، يهدف في إلى المساهمة في التنمية المستدامة لمرفق الهيئة.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعلن النائب محمد أبوالعينين الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن صندوق "قناة السويس" يُعظم الاستفادة منها ويزيد الإيرادات.

وقال النائب محمد أبو العينين، إننا نحمل طموحات و تطلعات نحو مستقبل ورؤى أفضل تحقق أهداف التنمية، بما يرفع الإيرادات في ظل التحديات والتنافسية العالمية التي نشهدها.

وأضاف «أبو العينين» أن صناعة اللوجيستيات تشهد تطورات كبيرة، في ظل الاستثمارات المطروحة من الشركات العالمية والمستجدات في مجال التجارة الدولية، بما يساهم في جذب إيرادات جديدة وتعظيم الإيرادات.

وأشاد النائب محمد أبو العينين بالتحركات التي قامت بها الدولة في منطقة قناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في ملف "الهيدروجين الأخضر"، مشددا على ضرورة أن يكلف الخبراء بدراسة تستهدف تعظيم الإيرادات بما يحقق المصلحة العامة للدولة.