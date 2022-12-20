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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم ..محاكمة محمد رمضان بتهمة سب عمرو أديب

صدى البلد

تنظر محكمة جنح الاقتصادية اليوم ، نظر أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان لاتهامه بسب وقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير للإعلامي عمرو أديب. 

وقال المحامي طارق جميل سعيد، إنه تقدم بـ 4 دعوى في عام 2020 ضد "رمضان"، أمام النائب العام، مؤكدا أنه قدم المستندات الدالة على حدوث الوقائع المقدمة.

وأكد جميل أنه بإجراء التحريات تم ثبات صحة الواقعة ومن ثم أرسلت النيابة العامة العديد من طلبات الحضور للفنا محمد رضان ولم يحضر، وبموجب ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.

وأشار عمرو أديب فى دعواه إلى أن محمد رمضان قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعمد استغلال برنامج وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره وشرفه، مشيراً إلى أنه وجه لرمضان اتهامات أخرى تتمثل في الحط من قيمة الأشخاص والسخرية والاعتداء على قيم الأسرة، فضلاً عن اتهامات بالقذف والسب.

 

عمرو أديب محمد رمضان محكمة الاقتصادية

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اليوم ..محاكمة محمد رمضان بتهمة سب عمرو أديب

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