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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: الرضوخ لمطالب أولياء الأمور بالحذف والتخفيف في المناهج سيؤدي إلى خلل

صدى البلد

دائمآ في كل عام نشهد معارك كبيرة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور حيث أنه دائما ما يشتكي ولي الأمر من صعوبة المناهج وأن المدة الدراسية التي يتم تخصيصها للعام الدراسي لا تكفي لشرح المنهج وأن الطلاب في حاجة ماسه لتقليل المناهج او إلغاء اخر الوحدات أو جعلها للإطلاع فقط وأن لا يأتي الإمتحانات منها.

وفي هذا الإطار علق  الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، علي مطالبات أولياء الأمور المستمرة بتقليل المناهج وعلي الرد بأن المناهج دلينا أطول من مدة الزمنية الموضوعة لها.

قال الدكتور عاصم حجازي ، انه في البداية يجب علينا التنويه إلي  نقطة غاية في الأهمية وهي وجود فارق كبير جدا بين نظرة وزارة التربية والتعليم للطالب ولأهداف النظام التعليمي وبين نظرة أولياء الأمور لا بنائها.  

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وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن في الوقت الذي تقتصر فيه نظرة ولي الأمر على المصلحة المباشرة للطالب والمنفعة الشخصية فإن نظرة الوزارة مرتبطة بتحقيق أهداف استراتيجية ومنافع عامة للمجتمع جنبا إلى جنب مع مصالح الطلاب وأولياء الأمور ويتم وضع المناهج التعليمية لتحقيق هذه الأهداف ومن ثم فإن الرضوخ لمطالب أولياء الأمور بالحذف والتخفيف بصورة مستمرة يؤدي إلى خلل كبير وإخلال بهذه الأهداف ويؤثر سلبا على خطط التنمية التي تتبناها الدولة .

وأشار إلي أن تدخل أولياء الأمور بشكل كبير في المطالبة بحذف او تعديل في المناهج، أمر غير سليم، وانه  إن كانت صياغة المناهج تحتاج إلى مراجعة بحيث يكون اعتمادها منصبا على الكيف وليس الكم واكتساب مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر ومهارات التفكير وحل المشكلات.

وأكمل أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن وزارة التربية والتعليم أمينة على تحقيق أهداف المجتمع ودعم مسيرة التنمية فيه من خلال تخريج أجيال قادرة على المساهمة بفعالية في تحقيق ذلك وعليها أن تمارس دورها في تحقيق ذلك وأن تتجنب كل ما يعيقها عن تحقيقه.

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