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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-12-2022

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

أسعار الذهب .. يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".


أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 20-12-2022

تراجع كبير في أسعار الذهب والدولار الأمريكي عالميا

اسعار الذهب اليوم في مصر .. وعيار 21 يتراجع بقوه

 

أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب في مصر نوع من الانخفاض، بعد موجة الغلاء في الآونة الأخيرة، وذلك لجميع أنواع الأعيرة المختلفة.

الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,630 جنيها للبيع و 1,650 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,863 جنيها للبيع و 1,886 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,397 جنيها للبيع و 1,414 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,087 جنيها للبيع و 1,100 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 13,040 جنيه  للبيع و 13,200 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 57,935 جنيه للبيع 58,646 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,862,857 جنيه للبيع، و 1,885,714 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة
 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع  صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

 

 

 

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