التموين تسمح بتداول الأرز بين المحافظات .. فيديو

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن تم السماح بتداول الأرز بين المحافظات بدون اي قيود حتي يتم إتاحة الأرز الأبيض للمواطنين في كافة ربوع أنحاء الجمهورية.

واضاف "عبد المنعم خليل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن الأرز ينتج داخل ٧ محافظات فقط ومن ثم يتم توزيع هذا المنتج علي كافة أنحاء المحافظات الأخري، مع الالتزام بأسعار الأرز التي أعلنت عنها وزارة التموين مسبقاً.

وتابع المهندس عبد المنعم خليل أن أسعار الأرز هي ١٢ جنيها للأرز السائب و١٥ جنيها للمعبا، مشيرا إلى أن التاجر الذي يقوم بنقل الأرز من محافظة الي أخري يجب أن تكون معه فاتورة بالسلع المتواجدة معه والا سيتم مصادرتها علي الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.