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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مركز معلومات المناخ: الشتاء في مصر تغيرت مواعيده.. تفاصيل

أمطار
أمطار

أكد محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن الشتاء في مصر اختلف بشكل كبير عن السنوات الماضية.

 

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وقال محمد علي فهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "الخريف بدأ يأخذ جزءا كبيرا من الشتاء في مصر وفي نصف الكرة الشمالي، وموعد بداية  الشتاء في مصر هو 21 ديسمبر".

 

 وأضاف محمد علي فهيم: "في ظل تواجد  ظاهرة  التغيرات المناخية تغير مواعيد فصل الشتاء"، مضيفا: "نفتقد في مصر لتوطين ثقافة تغير المناخ".

 

 وأكمل محمد علي فهيم: "من الضروري أن يعرف المواطن شكل مناخ اليوم قبل بداية اليوم كي يبدأ في التخطيط ليومه بشكل جيد وارتداء الملابس الملائمة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم".

 

 ولفت محمد علي فهيم :" شتاء مصر تغير كما تغير الشتاء في جزء كبير من مناطق نصف الكرة الشمالي"، مضيفا:" وسوف يمتد الشتاء للربيع قبل دخول فصل الصيف المقبل ".

 

وتابع محمد علي فهيم: "هناك تأثيرات سلبية لتغيرات المناخ على الزراعة"، مضيفا: "وتتأثر المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة".

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