مركز معلومات المناخ: الشتاء في مصر تغيرت مواعيده.. تفاصيل

أكد محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن الشتاء في مصر اختلف بشكل كبير عن السنوات الماضية.

وقال محمد علي فهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "الخريف بدأ يأخذ جزءا كبيرا من الشتاء في مصر وفي نصف الكرة الشمالي، وموعد بداية الشتاء في مصر هو 21 ديسمبر".

وأضاف محمد علي فهيم: "في ظل تواجد ظاهرة التغيرات المناخية تغير مواعيد فصل الشتاء"، مضيفا: "نفتقد في مصر لتوطين ثقافة تغير المناخ".

وأكمل محمد علي فهيم: "من الضروري أن يعرف المواطن شكل مناخ اليوم قبل بداية اليوم كي يبدأ في التخطيط ليومه بشكل جيد وارتداء الملابس الملائمة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم".

ولفت محمد علي فهيم :" شتاء مصر تغير كما تغير الشتاء في جزء كبير من مناطق نصف الكرة الشمالي"، مضيفا:" وسوف يمتد الشتاء للربيع قبل دخول فصل الصيف المقبل ".

وتابع محمد علي فهيم: "هناك تأثيرات سلبية لتغيرات المناخ على الزراعة"، مضيفا: "وتتأثر المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة".