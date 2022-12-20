جمال عبد ربه: تشميع الفاكهة يحدث على المحاصيل الخاصة بالتصدير لإطالة عمرها

قال الدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر، إن عملية التشميع تحدث علي المحاصيل الخاصة بالتصدير بغرض الإطالة من عمر الثمار وحتي يكون الشكل العام للثمار مقبول لدي المستهلكين، ولكن لابد وأن يكون تركيز الشمع بمقدار معين حتي لا يؤذي المستهلكين.

واضاف "جمال عبد ربه" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن بعض الباعة الجائلين ومحلات الفاكهة تستخدم صباغات وملمعات لطلاء الفاكهة حتي تجذب المستهلكين للشراء منهم، وفي بعض الأحيان تكون هذه الصبغات والملمعات ضارة وتحدث مشاكل صحية كثيرة.

وتابع الدكتور جمال عبد ربه أن في حالة الموالح مثل البرتقال واليوسفي وما شابة ذلك لا يوجد مشكلة من تلك الملمعات او الشمع لأنه يتم رمي الطبقة الخارجية للثمار، ولكن تكمن المشكلة في الفاكهة التي تأكل مباشرة بدون تقشير .