حسن مصطفى: رمال مصر البيضاء يمكن اعتبارها مثل الألماس.. فيديو

قال الدكتور حسن مصطفي استاذ النانو تكنولوجيا والنانو إلكترونيات بجامعة زويل، إن رمال مصر البيضاء يمكن اعتبارها مثل الألماس، مشيرا إلى أن طن هذه الرمال أغلي من طن الذهب.

واضاف "حسن مصطفي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن الرمال البيضاء يتم استخدامها في مجال النانو تكنولوجيا أو في مجال الإلكترونيات، موضحاً أن هذا يتم بعد دخولها لبعض الأفران ويتم تحويلها الي سائل او اسطوانة ومن ثم يتم تقطيعها ويفر.

وتابع الدكتور حسن مصطفي أن إذا تم تصنيع الرمال البيضاء الي ويفر "رقائق إلكترونية" سيكون سعر طن هذه الرمال أغلي من طن الذهب نظرا لأهميته.