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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-12-2022

أسعار الحديد والاسمنت
أسعار الحديد والاسمنت

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20-12-2022 في مصر، نسبة استقرار؛ وذلك وفقا لآخر تحديثات بموقع الأسمنت المصري، و يرصد صدى البلد أبرز الأسعار.

وفيما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في السطور التالية :

أسعار الحديد في مصر

سعر حديد عز 21450 جنيها للطن.
سعر حديد بشاي 21300 جنيه للطن.
سعر حديد العتال 21400 جنيه للطن.
سعر حديد عطيو 21130 جنيها للطن.
سعر حديد سرحان 21100 جنيه للطن.
سعر حديد المراكبي 21200 جنيه للطن.
سعر حديد المصريين 20400 جنيه للطن.
سعر حديد الكومي 21200 جنيه للطن.
سعر حديد المعادي 21150 جنيها للطن.
سعر حديد العشري 21300 جنيه للطن.
سعر حديد مصر ستيل 21150 جنيها للطن.

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أسعار الاسمنت اليوم

سعر الأسمنت الشركة العربية للأسمنت 1700 جنيه للطن.
سعر الأسمنت النصر للأسمنت 1670 جنيها للطن.
سعر الأسمنت شركة مصر للأسمنت المنيا 1670 جنيها للطن.
سعر الأسمنت شركة اسمنت وادى النيل 1660 جنيها للطن.
سعر الأسمنت شركة اسمنت سيناء 1660 جنيها للطن.
سعر الأسمنت شركة اسمنت حلوان 1730 جنيها للطن.
سعر الأسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1660 جنيها للطن.
سعر الأسمنت شركة السويدي 1760 جنيها للطن.

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