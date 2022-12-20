احذروا.. طفل هندي يبتلع حجارة ريموت التليفزيون

من الطبيعي جدًا أن يضع الأطفال الصغار كل شيء في أفواههم، ففي إحدى هذه الحوادث من ضواحي عاصمة ولاية كيرالا الهندية تم نقل طفل يبلغ من العمر عامين إلى المستشفى بعد أن ابتلع بطارية ريموت.

إزالة الحجارة بنجاح

ولحسن الحظ، تمكن الأطباء في مستشفى NIMS الهندية من إنقاذه بعد تدخل فريق طبي دقيق نجحوا في إخراج بطارية وإنقاذ حياة الطفل الصغير.

قال اختصاصي الجهاز الهضمي جاياكومار من مستشفى NIMS الهندية إنه بسبب التدخل في الوقت المناسب تمكنوا من إزالة البطارية من المعدة من خلال التنظير الداخلي.

يقول الطبيب: "حضار الطفل «ريشيكيش» إلى هنا بعد أن نقله والداه لأول مرة إلى مستشفى محلي بالقرب من منزلهم".

وأضاف: "عندما سمعنا بما حدث، نبهنا على الفور غرفة العمليات وأعطينا الطفل تخديرًا، وفي حوالي 20 دقيقة، تم بطارية الؤيموت من بطنه.

ابتلع الطفل البطارية التي يبلغ طولها 5 سنتيمترات وعرضها سنتيمتر ونصف السنتيمتر المستخدمة في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون أثناء اللعب بها.